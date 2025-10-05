На виставці було показано нові зразки вогнепальної зброї та бронетехніку.

У Пхеньяні (столиця Північної Кореї) відкрилася виставка військової техніки Defence Development-2025, яку присвятили 80-ій річниці заснування Робітничої партії країни. Про це пише Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), передає "Мілітарний".

Під час цієї виставки було показано "досягнення" північнокорейського оборонно-промислового комплексу, а саме сучасні здобутки оборонної промисловості країни та розвиток вітчизняних систем.

На відкритті події був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин, який оглянув розробки північнокорейського ОПК. Також на виставку прийшли керівники партії, державні та військові посадовці, офіційні особи оборонної промисловості, науковці та інші.

На оборонній виставці представили широкий спектр озброєнь. Зокрема було виділено кілька павільйонів для ракетного озброєння, де показали протикорабельні та крилаті ракети, а також ракетні комплекси з балістичними ракетами малої, середньої та міжконтинентальної дальності.

Крім того, було показано нові зразки вогнепальної зброї та бронетехніку, а саме танк "Чхонма‑2". Також на виставці помітили бронетранспортери невідомого типу, які оснащені автоматизованою мінометною системою та баштою з, ймовірно, 105‑мм гарматою. За словами експертів, увагу привертає башта, яка, швидше за все, є безекіпажною через відсутність триплексів для огляду з середини.

"Візуально машина нагадує типовий колісний бронетранспортер із баштовою гарматою. Набагато цікавіше питання її застосування в корейському війську. У більшості країн такі машини використовують у легких підрозділах для дій у гірській місцевості або для морських десантних операцій", - додали у "Мілітарному".

Також у КНДР показали бронетранспортер з автоматизованою мінометною системою, що схожий на французький Dragonfire для 120‑мм мінометів.

"Привернув увагу й далекобійний протитанковий комплекс на базі військового пікапа з шістьма транспортно‑пусковими контейнерами для ракет, ймовірно "Bulsae ‑4". Ці ракети вже застосовуються російськими військами проти України. Офіційні характеристики "Bulsae ‑4" поки невідомі, але за масогабаритними показниками їхні можливості дуже близькі до ізраїльської ракети Spike NLOS", - припустили аналітики.

Раніше Reuters писав, що КНДР близька до створення міжконтинентальної ракети, яка загрожуватиме США. Відомо, що минулого року Пхеньян здійснив запуск своєї найбільшої МБР під назвою Hwasong-19, яка пролетіла далеко в космос. Однак експерти кажуть, що здатність КНДР керувати ракетою і захищати боєголовку під час повернення в атмосферу все ще під сумнівом.

Також повідомлялось, що у Північній Кореї похизувалися копією американського безпілотника. За словами експерта, такі випробування нових дронів КНДР можуть надсилати сигнал своїм супротивникам, а саме США та Південній Кореї, чиї війська проводили навчання минулого місяця.

"Північна Корея може мати намір продемонструвати свою здатність розвідувати діяльність ворогів і атакувати основні радіолокаційні або протиповітряні бази", - вважає старший науковий співробітник Південнокорейського інституту національного об'єднання Хон Мін.

