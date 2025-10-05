Тепер військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла

Норвезькі винищувачі F-35 вже цього місяця розпочнуть місію з оборони польського повітряного простору в межах НАТО. Пілоти будуть готові збивати російські дрони та літаки в разі порушення кордону, але остаточне рішення про застосування зброї буде приймати командування альянсу. Про це повідомляє Polskie Radio24.

В уряді Норвегії заявили, що норвезькі пілоти, які базуватимуться під Познанню, будуть готові збивати ворожі цілі у разі порушення польського повітряного простору.

"Північноатлантичний альянс видав Росії попередження, щоб вона не загострювала ситуацію. Однак нашою місією в Польщі буде насамперед захист території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об'єкти, які порушують повітряний простір Польщі", - наголосив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам у коментарі для польських журналістів.

За його словами, у будь-якій ситуації рішення про вибір засобів буде приймати командувач союзних сил НАТО у Європі. Зокрема командування НАТО має у своєму розпорядженні багато інструментів для запобігання провокаціям у повітрі.

"Ми посилили нагляд і стримування на східному фланзі (Альянсу - ред.). Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла", - додав Флаам.

Російські провокації у Європі - останні новини

Раніше The Telegraph писав, що Європа нарешті прокидається через вторгнення російських дронів. Тепер європейські лідери дедалі більше розуміють: загроза - реальна, і її потрібно стримувати системно.

Як зазначає видання, тепер уряди та приватні компанії шукають доступні рішення, а саме дешеві перехоплювачі, лазери, електронні засоби придушення, дрони-перехоплювачі та інші технології, аби збивати ворожі цілі.

Водночас заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримує задоволення, принижуючи Захід. За його словами, нещодавні атаки російських безпілотників на країни ЄС є добре прорахованою спробою "перейти червоні лінії".

"Упевнений, Путін отримує емоційне, якщо не фізичне, задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він вважає своєю суперсилою", - наголосив Кислиця.

