Вчителі в прифронтових громадах отримають щомісячну доплату в розмірі 4000 гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.
"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь - тих, хто буде розбудовувати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна - в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях", - заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, 25 тисяч учителів, які працюють у 84 прифронтових громадах, отримають збільшену щомісячну доплату - 4000 гривень після сплати податків. Йдеться про такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Зазначається, що гроші нарахують уже в жовтні - за період з 1 вересня.
Також прем'єрка привітала українських вчителів із професійним святом - Днем Вчителя.
Зарплата вчителів в Україні - останні новини
В Україні обіцяють підняти заробітну плату вчителям. Так, на освіту 2026 року заплановано виділити 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж поточного року. Підвищення відбудеться у два етапи - з 1 січня - на 30%, і з 1 вересня - ще на 20%.
При цьому професія вчителя залишається однією з найбільш низькооплачуваних в Україні. За даними дослідження OLX Робота, зарплата вчителів у вересні становила 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж минулого року.
Раніше заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко повідомив, що з 1 вересня доплата вчителям становитиме 2000 гривень.