Юлія Свиридено привітала українських вчителів із професійним святом.

Вчителі в прифронтових громадах отримають щомісячну доплату в розмірі 4000 гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

"У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь - тих, хто буде розбудовувати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна - в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях", - заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, 25 тисяч учителів, які працюють у 84 прифронтових громадах, отримають збільшену щомісячну доплату - 4000 гривень після сплати податків. Йдеться про такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Зазначається, що гроші нарахують уже в жовтні - за період з 1 вересня.

Також прем'єрка привітала українських вчителів із професійним святом - Днем Вчителя.

Зарплата вчителів в Україні - останні новини

В Україні обіцяють підняти заробітну плату вчителям. Так, на освіту 2026 року заплановано виділити 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж поточного року. Підвищення відбудеться у два етапи - з 1 січня - на 30%, і з 1 вересня - ще на 20%.

При цьому професія вчителя залишається однією з найбільш низькооплачуваних в Україні. За даними дослідження OLX Робота, зарплата вчителів у вересні становила 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж минулого року.

Раніше заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко повідомив, що з 1 вересня доплата вчителям становитиме 2000 гривень.

