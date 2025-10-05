Унікальне знищення Мі-8: український FPV 'задвохсотив' командира екіпажу

Російських пілотів намагалися "підловити" не один день, але операцію реалізували успішно.

Сили оборони України FPV- дроном "мінуснули" російський гелікоптер Мі-8 у районі населеного пункту Котлярівка. Командиром повітряного судна був Михайло Авраменко.

Про це заявив офіцер ЗСУ, який відстежує російські втрати на фронті, Анатолій "Штірліц" Штефан. За його даними, окупант Авраменко загинув під час атаки на вертоліт.

"Успішно демобілізовано командира вертольота Мі-8 старшого лейтенанта Авраменка Михайла, який успішно зустрів український FPV", - зазначив "Штірліц".

Відео дня

Знищення російського Мі-8

Як повідомляв УНІАН, раніше Сили оборони України збили FPV- дроном російський гелікоптер Мі-8 у районі населеного пункту Котлярівка. У 59 ОШБР, яка провела успішну операцію, заклика росіян "не робити сюрпризів" з повітря", оскільки це їм "дорого обійдеться".

Пресофіцер бригади ​​Тарас Мишак зазначив, що це була доволі тривала та спланована операція. За його словами, російських пілотів намагалися "підловити" не один день. Він також висловив сподівання, що цей досвід вийде масштабувати і збиття російських гелікоптерів стане буденністю.

Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу закликав не "впадати в мрії" щодо того, що Україна може регулярно збивати російську авіацію безпілотниками.

