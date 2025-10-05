Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях.

У ніч на 5 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу.

Виявлено та здійснено супровід засобів повітряного нападу:

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Кача - ТОТ Криму, близько 250 із них – "Шахеди";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ;

42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Самарська, Курська, Брянська обл. - РФ);

9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Зазначається, що основний напрямок удару - Львівщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: - 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

За даними Повітряних сил, зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Масований удар по Україні 5 жовтня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі під ударами були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Є загиблі та поранені.

Внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка Львівського району. На місці удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

В результаті атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

Також складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

