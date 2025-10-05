Робертсон попередив британців про можливі удари, кібератаки та відключення електрики, закликавши кожне домогосподарство "відійти від мирного мислення".

Колишній генеральний секретар НАТО та міністр оборони Великої Британії лорд Джордж Робертсон попередив, що британцям варто "відійти від мирного мислення" і підготуватися до сценарію великого конфлікту — аж до побутових рівнів, пише The Times.

Під час виступу на книжковому фестивалі у Вігтауні 78-річний політик заявив, що домогосподарства по всій країні мають запастися свічками, ліхтариками, водою та радіоприймачами на батарейках, аби бути готовими у випадку війни чи масштабних відключень електроенергії.

"Ми недостатньо підготовлені, недостатньо застраховані, перебуваємо під атакою і не в безпеці. Це так просто і жорстоко", — заявив Робертсон.

Лорд Робертсон, який очолював НАТО з 1999 по 2003 рік, наголосив, що Британія має навчитися діяти гнучко й брати на себе відповідальність за власну безпеку.

"Можливо, нам варто наслідувати приклад Норвегії, де громадянам щороку надсилають інструкції, як діяти у випадку нападу".

Загрози з боку Росії, Китаю та Північної Кореї

Робертсон висловив стурбованість альянсом між Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином, назвавши це "поєднанням, якого слід боятися".

"Не схоже, що будь-хто з цих лідерів зміниться найближчим часом. Я зустрічався з Путіним дев’ять разів — і можу сказати: йому не можна довіряти", — сказав він.

Колишній генсек НАТО наголосив, що Велика Британія вже зазнає щоденних кібератак та інформаційних маніпуляцій:

"Чи можна вважати збігом, що Jaguar Land Rover, Waitrose і Harrods зазнали атак одночасно? Ми вже перебуваємо під вогнем — просто це не вибухи, а кібератаки".

Робертсон також порівняв обороноздатність Британії з Ізраїлем, зазначивши, що країна не має системи, подібної до "Залізного купола", і закликав до масштабного переосмислення підходів до безпеки.

Лорд Робертсон застеріг, що уряд не повинен чекати, доки суспільство саме відчує кризу.

Гібридна загроза Європі

Як повідомляв УНІАН, Захід прокидається через вторгнення російських дронів. Хвиля інцидентів по всій Європі загрожує ескалацією.

Європейські лідери дедалі більше розуміють: загроза — реальна, і її потрібно стримувати системно. На тижневій зустрічі в Копенгагені обговорювали ідею "стіни з дронів" — мережі радарів, сенсорів та систем перехоплення, подібної до ізраїльського "Залізного купола". Нині подібної континентальної системи немає. Зокрема, Велику Британію передусім захищають ВПС і кілька есмінців.

