На Львівщині чотири людини загинули.

Росіяни вночі масовано атакували Україну, націлившись на об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки росіян в різних областях відомо про влучання та жертви.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві – травмовані.

Невдовзі він повідомив, що кількість жертв зросла - відомо вже про 4 загиблих і 4 поранених.

Козицький додав, що росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

Під атакою БПЛА перебувала також Черкащина.

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі – через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ. На Черкащині працювали сили та засоби ППО: 13 російських БпЛА знешкодили. Травмованих немає. Це найголовніше", - зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Водночас, за його словами, у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють.

На Чернігівщині росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.

"Ситуацію контролюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

На Івано-Франківщині ціллю РФ була критична інфраструктура.

"Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", - повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Крім того, на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

"Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. За інформацією станом на зараз постраждалих немає", - зазначили в ОВА.

Російська атака по Україні 5 жовтня

Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками та крилатими бомбами, в місті значні руйнування будинків та інфраструктури, є постраждалі.

Мер Запоріжжя Іван Федоров інформував про щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами. У деяких районах міста почались перебої зі світлом та водою, на території одного з підприємств виникла пожежа.

Станом на ранок, за повідомленням Федорова, відомо про 10 постраждалих та одну загиблу людину. Від ворожих ударів постраждали 3 райони міста. Зокрема, пошкоджені вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі.

