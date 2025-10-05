Наразі ситуація на цьому напрямку залишається складною.

Українські військові звільнили 180 квадратних кілометрів у Покровському районі та зачистили майже 200 кв. км від російських диверсійних груп. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута в інтерв'ю "Укрінформ".

"Наші підрозділи працюють на всіх напрямках, але найбільш активно - на "найгарячіших" - це і Куп’янський, і Торецький, і Новопавлівський. Всі напрямки складні, але, напевно, зараз найскладніший - Покровський, адже він є напрямком головного удару противника, тож тут фіксується найбільше спроб здійснення штурмових дій, але Сили оборони відбивають ці спроби", - запевнив він.

За словами командувача, на цьому напрямку наразі проводиться контрнаступ та поступово відбиваються окуповані противником території.

Платуха додав, що ситуація на цих напрямках залишається складною не тільки для підрозділів Сил територіальної оборони, а й для всіх Сил оборони України.

Військовий підкреслив, що армія РФ активно використовує авіацію для завдання ударів КАБами та намагається встановити щільний вогневий контроль, застосовуючи артилерію та безпілотники, через що ускладнюється логістика та евакуація.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковник Віктор Трегубов прокоментував становище росіян біля Покровська. За його словами, станом на сьогодні вкрай малоймовірно, що ворог може оточити Покровськ в найближчий час.

Трегубов зазначив, що на фронті, коли опаде листя і тактика малих груп перестане бути ефективною, то тоді ворог може взяти певну паузу у веденні бойових дій.

Водночас офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк пояснив, чому росіянам доведеться змінювати тактику біля Покровська. Він зазначив, що це точно відбудеться, адже погода починає різко змінюватися в осінній період.

"Це вносить певні обмеження як в плані переміщення особового складу, так і щодо використання БпЛА різних типів, починаючи від розвідувальних, закінчуючи ударними. Всі тактики, які РФ застосовувала в зоні відповідальності бригади "Рубіж" на Покровському напрямку, були підв’язані під теплу погоду, під активне використання зелених насаджень для непомітного просочування через лінію бойового зіткнення", - додав Черняк.

