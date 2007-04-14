У Москві затримано Гаррі Каспарова

Московська міліція затримала лідера Об`єднаного громадянського фронту Гаррі КАСПАРОВА в той момент, коли він прямував на заборонений владою міста опозиційний «Марш Незгодних», передає Рейтер.

"Ми хотіли спуститься в метро (щоб доїхати до місця проведення акції), але міліція нас не пустила і його затримали", - повідомила представниця Г.КАСПАРОВА Марина ЛИТВИНОВИЧ.

Міліцією було також затримано десятки людей, серед яких і фотограф Рейтер, а також двоє членів знімальної групи агентства, які працювали на місці подій.

Влада міста заборонила опозиції проводити "Марш Незгодних" на підставі того, що на цей час (12.00 за московським часом) вже призначено проведення акції прокремлівського молодіжного руху "Наші".

Центр міста розбитий на зони й контролюється міліцією, Пушкінська площа й Тверська вулиця оточені ЗМОПом.

За повідомленнями російських ЗМІ, в Москві також затримані керівники молодіжного "Яблока" Ілля ЯШИН і молодіжного руху "Да!" Марія ГАЙДАР.