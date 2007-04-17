Богатирьова: сьогодні у Страсбурзі був надзвичайно важливий день

Лідер парламентської фракції Партії регіонів, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що дискусія між гілками влади України стосується і Європи.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

“Сьогодні у Страсбурзі був надзвичайно важливий день, оскільки українські політики змогли довести свою позицію до Євроспільноти. Ми засвідчили, що для Києва мірилом є реальна демократія, де панує верховенство права”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Депутат переконана, що, зважаючи на підготовку нової посиленої угоди між Україною та ЄС, “мова, фактично, повинна йти про асоціацію, тому ми відверто говоримо про наші справи з європейськими колегами”.

“Вважаємо, що ця дискусія належить не лише нам, а й усій Європі. Це маршрути демократії, свободи і верховенства права, і ми розуміємо, що це права і обов`язки України, яка має стати частиною ЄС”, - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 квітня Р.БОГАТИРЬОВА виступатиме на сесії ПАРЄ, що буде присвячена українському питанню.