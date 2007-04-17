Палестина просить мера Києва про допомогу

Надзвичайний і Повноважний посол Держави Палестина в Україні Халід АРІКАТ попросив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО допомогти в забезпеченні належних умов роботи Посольства Палестини в Україні. Про це йшлося сьогодні на офіційній зустрічі мера Києва з дипломатом, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, Х.АРІКАТ зазначив, що Палестина сподівається на співпрацю з Києвом. Мова йшла зокрема про допомогу в розбудові держави та розвитку медицини і освіти. Також він додав, що переживає за безпеку палестинських студентів, які навчаються в столиці України. В свою чергу, столичний міський голова пообіцяв попросити київську міліцію про забезпечення більш пильної охорони гостей столиці.

«Посол попросив мене допомогти у вирішенні багатьох питань, які виходять за межі моєї компетенції. Але я, як мер, спілкуватимуся з керівництвом країни. Думаю, що Україна допоможе Палестині», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Столичний голова додав, що у відповідь Палестина готова підтримувати релігійне паломництво киян до святих місць, зокрема до Віфлеєму.