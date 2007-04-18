Конституційний суд відхилив позов щодо імпічменту президентові Румунії

Конституційний суд (КС) Румунії відхилив позов парламентаріїв щодо імпічменту президентові країни Траяну Басеску, повідомляє Associated Press. Своє рішення суд мотивував тим, що парламентарії не надали достатніх доказів твердження, що президент серйозно порушив конституційне законодавство.

КС також відхилив звинувачення на адресу президента в тому, що він розпалює політичні розбіжності, критикуючи уряд і парламентаріїв. Суд пояснив цей вердикт тим, що президент має право на вираження своєї політичної позиції.

Водночас суд засудив образливі вислови президента на адресу інших офіційних осіб. Йдеться про випадок, коли глава держави в телеефірі назвав брехуном прем`єр-міністра країни.

За недоведеністю суд відхилив також звинувачення на адресу Т.Басеску в тому, що за його наказом велося прослуховування телефонних переговорів членів уряду.

Незважаючи на рішення КС на 19 квітня ц.р. призначено розгляд в румунському парламенті питання про припинення повноважень президента на 30 днів і організації референдуму щодо імпічменту.