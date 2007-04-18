Ющенко призначив Тимошенка послом України у Франції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Костянтина ТИМОШЕНКА Надзвичайним і Повноважним послом України у Французькій Республіці та Постійним представником України при ЮНЕСКО.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ Президент підписав сьогодні, 18 квітня.

Довідка УНІАН. К.ТИМОШЕНКО (1946 року народження) до цього призначення обіймав посаду керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента, є радником Президента.

К.ТИМОШЕНКО у 1971 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка, іноземні мови, перекладач-референт і викладач французької мови. У 1991 р. закінчив Київський інститут політології і соціального управління, «Теорія соціально-політичних відносин», «Політолог. Викладач соціально-політичних дисциплін в вищих і середніх навчальних закладах»

Вільно володіє українською, російською, англійською, французькою.