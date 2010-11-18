США поки що не збираються змінювати політику щодо Лукашенка

Влада Білорусі поки що не зробила змін, які б дозволили США змінити політику щодо Мінська, заявив у середу заступник помічника держсекретаря США Деніел Рассел журналістам у білоруській столиці.

«Наша мета – поліпшення двосторонніх відносин з Білорусією, але це можливо тільки при поліпшенні ситуації з демократією і правами людини в країні», – наводить його слова РІА "Новости".

За його словами, можливості нормалізації відносин США з Білоруссю «залишаються обмеженими». «Наші фінансові та візові санкції щодо Білорусі зберігають чинність, оскільки в країні не спостерігається прогресу у сфері демократії і прав людини», – продовжив він.

Президент Олександр Лукашенко і група білоруських керівників є для США персонами нон-грата.

При цьому Рассел заявив, що саме білоруська сторона повинна зробити що-небудь для відміни американських санкцій. «І ми вітатимемо позитивні кроки в цьому напрямі, які дозволять нам зняти санкції», – сказав заступник помічника держсекретаря. Проте, зазначив він, поки керівництво його країни не побачило змін у Білорусі, які привели б до зміни політики США щодо неї.