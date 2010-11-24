Молдова отримає від ЄС 41 млн євро

Європейський союз виділить Молдові в 2011-2013 рр. грант у розмірі 41 млн. євро для зміцнення інституційних можливостей уряду і просування європейської політики.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді, це передбачено рамковим документом про Всебічну програму інституційного розвитку Молдови на 2011-2013 рр., який у Кишиневі підписали прем`єр-міністр країни Володимир Філат і голова делегації ЄС в Кишиневі Дірк Шюбель.

Названа програма впроваджуватиметься в рамках проекту Євросоюзу "Східне партнерство" і допоможе Молдові виконати зобов`язання, які вона візьме на себе в рамках майбутньої угоди про асоціювання.