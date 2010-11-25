Ні квартири, ні машини, ні акцій - Лукашенко показав свою декларацію

Центральна комісія Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів обнародувала декларації про доходи 10 зареєстрованих кандидатів у Президенти.

Відповідна інформація обнародувана на офіційному сайті ЦВК Білорусі.

Зокрема, сукупний річний дохід у 2009 році Григорія КОСТУСЄВА склав 206, 4 тисяч російських рублів, Олексія МИХАЛЕВИЧА - 75,393 млн. білоруських рублів (близько 25 тис. дол.), Володимира НЕКЛЯЄВА - 22,677 млн. білоруських рублів (близько 7 тис. дол.) і 250 євро, Ярослава РОМАНЧУКА - 6,931 млн. білоруських рублів (близько 2,5 тис. дол.).

Сукупний дохід ще одного кандидата в Президенти Віталія РИМАШЕВСЬКОГО склав 14,353 млн. білоруських рублів (близько 4,5 тис. дол.), Миколи СТАТКЕВІЧА - 8,2 млн. білоруських рублів (2,7 тис. дол.), Дмитра УССА - 38,742 млн. білоруських рублів (близько 13 тис. дол.).

Андрій САННИКОВ і Віктор ТЕРЕЩЕНКО в 2009 році не одержували ніяких доходів.

Олександр ЛУКАШЕНКО також пред’явив свою декларацію про доходи і майно. Згідно з документом, сукупний дохід глави Білоруської держави в 2009 році склали 94,539 млн. білоруських рублів (майже 32 тис. дол.). У власності чинного Президента Білорусі немає ні квартири, ні будинку, ні машини, ні цінних паперів.

У той же час дружина О.ЛУКАШЕНКА - Галина Родіонівна в 2009 році одержала майже 16 млн. білоруських рублів доходу (близько 5 тис. дол.). Крім того, у власності Г.ЛУКАШЕНКО є житловий будинок у м. Шклові загальною площею 174 кв.м, 1/2 частка в праві власності на житловий будинок у с. Б.Межник Шкловського р-ну Могильовської обл. загальною площею 53,8 кв.м, а також 56 акцій ВАТ "Олійний завод" (м. Шклов).

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі чергові вибори Президента мають відбутися 19 грудня.