Президент Польщі подякував татарам за 600-річну службу

Пам`ятник «Татарин Речі Посполитої», виконаний із бронзи, відкрито в польському місті Гданськ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі меджлісу кримських татар.

«Пам`ятник являє собою воїна-вершника в характерному бойовому вбранні польського улана, який тримає в руках штандарт військового з`єднання з мусульманським півмісяцем», - йдеться в прес-релізі.

В урочистостях із нагоди відкриття пам`ятника, які пройшли минулого тижня, взяв участь Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, члени польського уряду, генконсули Білорусі, Росії та України, представники громадських організацій татар, зазначили в меджлісі.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ подякував польським татарам, які служили Польщі впродовж 600 років.

«Татарин народжується на коні - підтвердженням цьому є й цей пам`ятник польського татарина - і всі ми пам`ятаємо, що польські татари громили ворогів Речі Посполитої, ворогів Корони та Литви, будучи неперевершеними наїзниками. У своїх викликали захоплення, серед чужих сіяли неймовірний страх завдяки хоробрості, войовничості й майстерно засвоєному військовому ремеслу. Польські татари принесли хвалу Речі Посполитій. Не завжди Річ Посполита балувала їх увагою, але вони завжди вірно їй служили, адже всім відомо: якщо вже татарин полюбить, то всім своїм гарячим серцем», - сказав глава Польської держави.