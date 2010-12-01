WikiLeaks обіцяє, що викриття торкнуться найбільших банків США

На Волл-стріт почалася паніка після того, як керівник WikiLeaks Джуліан Ассандж заявив, що ресурс готується оприлюднити матеріали, що стосуються провідних американських банків, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Акції найбільшої кредитної установи США Bank of America за підсумками минулих торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі подешевшали одразу на 3,2% - до 10,95 дол. за одну на тлі розмов про те, що головним фігурантом обіцяних WikiLeaks "банківських" викриттів стане саме BOFA.

"Банківське" досьє Дж.Ассандж обіцяв оприлюднити на початку 2011 р. За його словами, в документах будуть відображені "грубі порушення" і "неетичні практики" керівництва фінансових компаній. Назв банків у списку майбутнього викриття Дж.Ассандж не озвучив, зазначивши лише, що "секретні матеріали" про ці банки викличуть "хвилю розслідувань", і, можливо, потягнуть реформи у сфері фінансових установ.

Як повідомляють американські ділові ЗМІ, в торішньому інтерв`ю одному з авторитетних видань про інформаційні комп`ютерні технології, Дж.Ассандж дав зрозуміти, який банк виявиться "під прицілом". "На даний момент у нашому розпорядженні близько 5 Гб щодо Bank of America - це жорсткий диск одного з топ-менеджерів банку", - сказав засновник WikiLeaks у жовтні 2009 р.