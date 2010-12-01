WikiLeaks обіцяє, що викриття торкнуться найбільших банків США
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|Джуліан Ассандж
"Банківське" досьє Дж.Ассандж обіцяв оприлюднити на початку 2011 р. За його словами, в документах будуть відображені "грубі порушення" і "неетичні практики" керівництва фінансових компаній. Назв банків у списку майбутнього викриття Дж.Ассандж не озвучив, зазначивши лише, що "секретні матеріали" про ці банки викличуть "хвилю розслідувань", і, можливо, потягнуть реформи у сфері фінансових установ.
Як повідомляють американські ділові ЗМІ, в торішньому інтерв`ю одному з авторитетних видань про інформаційні комп`ютерні технології, Дж.Ассандж дав зрозуміти, який банк виявиться "під прицілом". "На даний момент у нашому розпорядженні близько 5 Гб щодо Bank of America - це жорсткий диск одного з топ-менеджерів банку", - сказав засновник WikiLeaks у жовтні 2009 р.