Росія, Білорусь і Казахстан вступатимуть до СОТ кожна окремо

Росія і ЄС напередодні саміту, який відбудеться 7 грудня в Брюсселі, планують підписати меморандум за результатами переговорів у рамках приєднання Росії до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

«Ми сподіваємося на підписання меморандуму з цього питання», - сказав він.

Посол зазначив, що підписання Меморандуму свідчитиме про завершення двосторонніх переговорів між Росією і Євросоюзом про приєднання до СОТ.

В.ЧИЖОВ також підкреслив, що, незважаючи на створений Росією, Білоруссю та Казахстаном Митний союз, кожна країна-член цієї організації веде переговори щодо вступу до СОТ самостійно, хоча й координують свої позиції.