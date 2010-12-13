Єврокомісія за спрощення візового режиму з Вірменією й Азербайджаном

Європейська комісія планує наступного року схвалити пропозиції для проведення переговорів про спрощення візового режиму з Азербайджаном і Вірменією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі комісар з питань внутрішніх справ ЄС Сесілія МАЛЬМСТРЕМ.

«Наступного року ми плануємо прийняти пропозиції для переговорів про угоди про спрощення візового режиму з Азербайджаном і Вірменією», - сказала вона.

Комісар зазначила, що з країн - учасниць «Східного партнерства» на сьогодні тільки дві – Україна і Молдова – мають чинні угоди про спрощення візового режиму. Крім того, завершується процес ратифікації такої ж угоди з Грузією, а нещодавно Єврокомісія виступила з пропозицією розпочати переговори про угоду про спрощення візового режиму з Білоруссю.

Угоди про спрощення візового режиму передбачають, зокрема, зниження візового збору з 60 до 35 євро, відміну візового збору для ряду категорій громадян, відміну віз для власників дипломатичних паспортів, а також встановлюють чіткі терміни видачі віз, або відмови в їх видачі.