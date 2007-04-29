Народного артиста СРСР Лаврова поховали у Санкт-Петербурзі

Народного артиста СРСР Кирила Лаврова поховано на Богословському кладовищі в Санкт-Петербурзі, поряд з могилою його дружини Валентини, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Відспівування художнього керівника Великого драматичного театру ім. Г.Товстоногова відбулося вранці в Храмі Святого Апостола та Євангеліста Іоанна Богослова, де 1925 року Лаврова хрестили. Потім труна з тілом почесного громадянина Санкт-Петербурга була перевезена до БДТ, де відбулася цивільна панахида.

Попрощатися з актором прийшли друзі і колеги, а також тисячі шанувальників його таланту.

К.Лавров помер вранці 27 квітня на 82-у році життя, після тяжкої хвороби. В останній рік він тяжко хворів, в жовтні 2006-го його терміново госпіталізували у відділення серцево-судинної хірургії Військово-медичної академії, але пізніше виписали, не підтвердивши попередній діагноз - розрив аневризми черевної аорти.