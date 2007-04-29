Дочку екс-президента Киргизії госпіталізували після 6-годинного допиту

Дочка екс-президента Киргизії Аькара Акаєва Бермет Акаєва цієї ночі була госпіталізована після шестигодинного допиту в РОВД, передає НТВ. Її допитували у зв`язку з кримінальною справою за фактом масових безладів. Вони розпочалися після того, як суд селища Кемін зняв Б.Акаєву з передвиборної гонки до національного парламенту. "Допитували нас представники обласної прокуратури. Допит продовжувався із 6 годин вечора до 12:30 ночі. Пришли пізно, цілий день ми були без їжі, без води. Напевно, просто сталося зневоднення організму. Впав тиск, я знепритомніла. Довелося "швидку" викликати", - сказала вона.

Довибори до національних зборів Киргизії проходять у підвищених заходах безпеки. У МВС республіки заявляють, що обстановка повністю контролюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, суд Киргизії розглядає питання про зняття з виборів до національного парламенту Б.Акаєвої. Їй ставиться в провину порушення так званого цензу осідлості. Друге звинувачення проти неї - підкуп виборців за п`ять доларів - суд вже визнав кримінальним злочином. Воно не може бути розглянуто в контексті передвиборних порушень, і було передано до прокуратури. Т.ч., Б.Акаєва, швидше за все, не матиме можливості взяти участь у парламентських виборах за своїм рідним Кемінським округом, де клан Акаєвих має великий вплив. На початку передвиборної кампанії Б.Акаєвої киргизькі спецслужби уважно стежили за всіма її пересуваннями. "Велося постійне стеження. Декілька машин чергували біля будинку. Весь час, поки я була в Бішкеку - ні на хвилину не залишали. А потім залишився тільки один "жигуль". Мої хлоп`ята навіть образилися - як же так?" - розповіла дочка екс-президента Киргизії. Водночас, вона не виключає, що піде з великої киргизької політики. "У мене ще все життя попереду. Я думаю, я знайду, чим зайнятися, що б не трапилося. Я раніше мало чого боялася, а зараз взагалі нічого не боюся", - запевнила Б.Акаєва.

РБК-Україна