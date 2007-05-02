Американський Конгрес не зміг впоратися з президентським вето

У середу Конгрес США не зміг подолати вето, накладене президентом Джорджем Бушем на законопроект, що встановлював конкретні терміни виведення американських військ з Іраку, повідомляє Associated Press.

Законопроект підтримали 222 конгресмени, проти проголосували 203 члени палати представників.

Агентство нагадує, що для подолання президентської заборони законопроект мав здобути підтримку не менш як 290 конгресменів.

Під час обговорення цього питання спікер палати представників Ненсі Пілозі, зокрема, заявила, що президент, заборонивши законодавцям встановити термін виведення військ з Іраку, фактично "проявив глухоту до побажань американського народу".

Натомість республіканець Джері Льюїс закликав членів Палати відмовитися від спроб долати вето президента, підкресливши, що політики не повинні ухвалювати військові рішення. "Для США не час згортати війну з терором", - сказав Льюїс.

Нагадаємо, що президент у вівторок наклав вето на закон, ухвалений раніше обома палатами американського Конгресу. Закон пов`язував виділення 124 мільярдів доларів на фінансування військових дій із зобов`язанням вивести більшу частину військ з Іраку протягом 2008 року. Пояснюючи своє рішення, Буш, зокрема, сказав, що "встановити крайній термін для виведення військ - все одно, що визначити дату поразки".

Лента.ру