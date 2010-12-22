Очільник Грузинської церкви тепер матиме інший титул

На засіданні Священного синоду Грузинської православної церкви, яке відбулося напередодні, ухвалено рішення внести поправку в титул Католікоса-Патріарха всієї Грузії, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Патріархії Грузії.

Відтепер повна назва титулу голови Грузинської православної церкви звучить так - Католікос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхета-Тбілісі та митрополит Абхазії і Піцунди, Святійший і Блаженнійший Ілія II.

Згідно з роз`ясненням Патріархії, нова назва краще відображає масштаби впливу вищої духовної особи країни і конкретніше визначає канонічні межі Грузинської православної церкви.