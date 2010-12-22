Очільник Грузинської церкви тепер матиме інший титул
03:36, 22 грудня 2010Світ
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...який “краще відображає канонічні межі”
На засіданні Священного синоду Грузинської православної церкви, яке відбулося напередодні, ухвалено рішення внести поправку в титул Католікоса-Патріарха всієї Грузії, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Патріархії Грузії.
Відтепер повна назва титулу голови Грузинської православної церкви звучить так - Католікос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхета-Тбілісі та митрополит Абхазії і Піцунди, Святійший і Блаженнійший Ілія II.
Згідно з роз`ясненням Патріархії, нова назва краще відображає масштаби впливу вищої духовної особи країни і конкретніше визначає канонічні межі Грузинської православної церкви.
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