Навіщо Лукашенку демонстративна жорстокість?

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розправою над опозицією намагався продемонструвати свій повний контроль над ситуацією в країні, але насправді застосування сили найбільше ускладнить саме його позицію.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться в аналізі експертів Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), присвяченому результатам недільних виборів Президента Білорусі.

Аналітики назвали побиття та арешт білоруських опозиціонерів, які в неділю намагалися протестувати проти фальсифікацій виборів, запланованою акцією, а не спонтанною реакцію влади.

На думку польських експертів, опозиціонери, швидше за все, самі би згодом розійшлися, і владі не довелося б застосовувати силу.

Натомість О.ЛУКАШЕНКО хотів силою показати опозиціонерам, білоруській номенклатурі та силовикам, Західному світові та Росії, що вся влада у Білорусі належить власне йому.

Аналітики назвали головним зовнішнім отримувачем „силового месиджу” О.ЛУКАШЕНКА західні держави, у першу чергу, Європейський Союз, які опинилися у складній ситуації і будуть змушені якось змінити свою політику до Білорусі, аби, водночас, не допустити поновлення її ізоляції.

Експерти висловили думку, що О.ЛУКАШЕНКО наважився на застосування сили завдяки покращенню відносин з Росією, яка, водночас, найбільше виграє від останніх подій.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, 56-річний О.ЛУКАШЕНКО виграв четверті поспіль вибори Президента Білорусі, набравши майже 80% голосів виборців у першому турі в неділю, 19 грудня.

Водночас білоруська влада силою розігнала мітинг опозиціонерів, які в неділю намагалися протестувати проти фальсифікації виборів, та арештували понад 600 осіб, в тому числі 7 із 9 опозиційних кандидатів у Президенти.