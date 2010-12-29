Розбився Ан-22 Міноборони Росії

Літак Ан-22 Міноборони РФ, який зник з радарів у вівторок пізно ввечері, знайдений у районі селища Червоний Жовтень Тульської області, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у російських силових структурах. "Уламки літака виявлено з повітря о 02.36... До місця аварії Ан-22 направлені пошукові групи", - сказав він.

За попередніми даними, літак прямував з Воронежа на аеродром Мігалово поблизу Твері.

Джерело в Міноборони Росії повідомило РІА “Новости”, що на борту, за попередніми даними, було 12 осіб.

"З урахуванням того, що літак зник з радарів о 21.30 і досі не надходило повідомлень від екіпажа і пасажирів, можна припустити, що вони загинули", - сказав він.