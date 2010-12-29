ЄЦБ: реформи єврозони недостатньо амбітні

Останні реформи у сфері управління в єврозоні недостатні.

Як передає сьогодні Reuters, про це заявив член Керуючої ради Європейського центрального банку Ів МЕРШ.

«Останні європейські пропозиції щодо реформ в економічному управлінні в зоні євро йдуть в правильному напрямі, проте вони недостатньо амбітні, щоб забезпечити здорове і ефективне функціонування монетарного союзу», - заявив він.

За його словами, процедура надмірного дефіциту бюджету має запускатися швидше, а санкції стати майже автоматичними.

За словами І.МЕРША, нинішні процедури не дозволяють країнам - членам зони євро достатньо добре відстежувати рівень національного дефіциту один у одного, і мають бути змінені.

«Окрім цих нових механізмів, активація яких має здійснюватися у виняткових умовах і у суворій відповідності, важливо, щоб країни навчилися через кризу тому, як інтенсифікувати їх зусилля для консолідації», - заявив представник ЄЦБ.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня лідери країн - членів ЄС домовилися внести зміни до Лісабонської угоди з метою забезпечити стабільність єврозони.