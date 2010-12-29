Усі 12 людей на борту Ан-22 загинули

Усі 12 людей, які були на борту літака Ан-22 Міноборони РФ, який упав увечері у вівторок в Тульській області, загинули, їх тіла знайдені, повідомляє РІА “Новости” джерело в російських силових структурах.

"Усі 12 льотчиків, які були на борту військово-транспортного літака Ан-22, загинули. Їх тіла вже знайдені", - сказав співрозмовник агентства.

Офіційний представник Міноборони полковник Ігор Конашенков, зі свого боку, закликав не робити передчасних заяв. За його словами, пошуковим групам ще не вдалося вийти на місце падіння, дві наземні пошукові групи наразі за кілька кілометрів. Вертольоти використовувати не можна через нульову видимість.