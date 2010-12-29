Москвичів у Новий рік не пустять на Красну площу

Красна площа в ніч на 1 січня буде закрита для входу, що не дозволить жителям Москви і туристам традиційно відсвяткувати зустріч Нового року на головній площі країни. Про це в ефірі ТВЦ заявив заступник начальника ГУВС Москви В’ячеслав КОЗЛОВ.

За його словами, святковий салют над Москвою-рікою можна буде спостерігати з довколишніх вулиць. При цьому основні урочистості, як раніше повідомляло РІА «Новости», пройдуть на Васильєвському спуску.

2010 рік на Красній площі зустрічали близько 120 тисяч чоловік. Ніяких серйозних інцидентів при цьому відмічено не було. З чим пов`язані нинішні обмеження, в міліції не уточнюють, зазначає Лента.ру.

За даними столичних властей, у святкуванні нового року на вулицях Москви візьмуть участь 1,5 мільйона чоловік. Проте, по словах В.КОЗЛОВА, спиртні напої в районі масових заходів продаватися не будуть. "Особи, котрі будуть зі скляною тарою, туди не допускатимуться. Їм буде запропоновано пройти здати куди завгодно. Вони мають знати, що з таким посудом перебувати там не можна", - заявив заступник начальника ГУВС.

Порядок у новорічні свята забезпечуватимуть майже 40 тисяч міліціонерів, дружинників і військовослужбовців внутрішніх військ.

1 січня, за даними РІА «Новости», у зв`язку з профілактикою буде закритий мавзолей Володимира Леніна і некрополь біля Кремля.