Президент Росії прибув в Йорданію

Президент РФ Дмитро Медведєв прибув у вівторок з дводенним робочим візитом до Йорданії, де планує обговорити питання співпраці в енергетиці, ВТС, боротьбу з релігійним екстремізмом, близькосхідне врегулювання і наслідки світової фінансово-економічної кризи.

До Йорданії російський президент прибув після відвідин Палестини, де він провів переговори з главою ПНА Махмудом Аббасом і взяв участь у відкритті музейно-паркового комплексу в Єрихоні.

Програма перебування російського лідера в Йорданії починається у вівторок увечері з офіційної вечері з королем Абдаллою II.

У середу в столиці Йорданії Аммані пройдуть російський-йорданські переговори на вищому рівні. Цього ж дня президент РФ відвідає історико-релігійний заповідник "Місце хрещення Христа". В рамках візиту в Аммані відбудеться урочисте відкриття Російського центру при Йорданському університеті.