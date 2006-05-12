Путін заборонив дотувати білоруську економіку

Президент Росії Володимир Путін, за відомостями газети "Коммерсант", підписав розпорядження про вжиття заходів щодо припинення дотування Росією економіки Білорусі, а також припинення реекспорту і контрабанди російських товарів через територію Білорусі.

Джерела "Коммерсанта" у "Газпромі" підтвердили, що таке розпорядження підписане і що газова монополія продовжує переговори про підвищення цін на газ для Білорусі з урахуванням положень цього документа. Ціну, за даними газети, передбачається підвищити втричі. Зараз Білорусь платить 46,68 долари за тисячу кубометрів. Раніше білоруська сторона заявляла, що готова до підвищення ціни максимум на 11 відсотків.

Джерело "Коммерсанта" у Кремлі заявило, що Білорусь зможе одержувати російські енергоносії за пільговими цінами тільки за умови входження до Росії. Раніше Володимир Путін неодноразово давав зрозуміти, що об`єднання двох країн можливе, на його думку, тільки шляхом входження Білорусі до складу Росії, тоді як Олександр Лукашенко наполягає на рівноправності держав і необхідності ухвалення нової конституції союзної держави.

Лєнта. ру