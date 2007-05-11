Нафтопровід «Одеса-Гданьск» - проект рівних можливостей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у перспективі до проекту добудови нафтопроводу “Одеса-Броди-Гданьск” можуть долучитись інші країни, в тому числі й Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам після завершення Енергетичного саміту в Кракові.

За словами В.ЮЩЕНКА, учасники енергетичного саміту виходили з того, що у добудові нафтопроводу «Одеса-Броди-Гданськ» і далі - до країн Західної Європи - мають взяти участь багато сторін.

“Безумовно, коло тих учасників, які є сьогодні, необмежене І ми сьогодні про це говорили, про те, що бажано, щоб ініціативу даного проекту підтримали й інші сторони», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи не виключає він залучення Росії до цього проекту, В.ЮЩЕНКО не дав прямої відповіді, але зауважив, що у цьому проекті є рівні можливості для всіх і кожна країна виходитиме зі своїх інтересів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Енергетичному саміті у Кракові Президенти України, Польщі, Грузії, Литви та Азербайджану і спецпредставник Президента Казахстану підписали спільне комюніке, у якому зазначається домовленість про створення Міждержавної робочої групи і спільної компанії, що розвиватиме спільні енергетичні проекти, в тому числі й нафтопровід «Одеса-Броди».