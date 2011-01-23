У ДТП в Пакистані живцем згоріли 32 пасажири автобуса

Автобус дальнього сполучення зіткнувся з вантажівкою на півдні Пакистану, внаслідок чого загинули, щонайменше, 32 людини. Є поранені.

Як повідомляє «Газета.ру», автобус виїхав з Карачі - адміністративного центру провінції Сінд, і прямував до Суккур. У автобусі було 50 пасажирів. Біля міста Хайдерабад автобус зіткнувся з вантажівкою-цистерною, що стояла на узбіччі, що призвело до пожежі. Переважна більшість пасажирів загинули у вогні, і лише кільком із них вдалося врятуватися.

Вантажівка перевозила 40 тисяч літрів бензину.

Пасажир автобуса, який врятувався, повідомив, що його водій всю дорогу перебував у сонному стані й врізався в цистерну, не впоравшись з керуванням.