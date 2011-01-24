Літак на Київ вилетів з Домодєдова через годину після вибуху

Компанія «Трансаеро», літак якої з Одеси сів у московському аеропорту «Домодєдово» незадовго до вибуху, повідомляє про стабільну роботу.

Про це УНІАН повідомили в представництві компанії в Україні.

За словами співрозмовника агентства, ніхто з пасажирів компанії не постраждав.

«Трансаеро» здійснює вильоти з «Домодєдово» і посадки в нормальному режимі», - зазначили в представництві.

Як повідомили в компанії, останній літак вилетів із «Домодєдово» до Києва о 17.50 за московським часом.

Як повідомляв УНІАН, незадовго до вибуху в московському аеропорту «Домодєдово», о 16.05, сів літак із Одеси.