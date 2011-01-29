Ціни на світовому ринку молокопродуктів продовжують зростати

На світовому ринку молокопродуктів спостерігається достатньо стабільне відновлення попиту, що характеризується зростанням закупівельних цін як на молочну сировину, так і на готові продукти.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), на останньому Глобальному молочному аукціоні (GDT) від 18 січня цього року було зафіксовано середнє зростання цін на основні молочні продукти, торгівля якими ведеться на міжнародних ринках, на 1,2% за контрактами на березень-вересень 2011 року. Правда, це зростання менш суттєве, ніж минулорічне на рівні 7,1%.

«Відновлення попиту на світових ринках підтверджує й зростання цін на молочну сировину наприкінці 2010 року від 13% у США і 19% в ЄС до більш ніж 29% у Новій Зеландії, порівняно з відповідним періодом 2009 року, - констатує експерт аграрних ринків УКАБ Інна ІЛЛЄНКО. - При цьому зростання виробництва молока, як у Європі, так і інших частинах світу, неспроможне задовольнити зростаючий попит».

За інформацією УКАБ, щорічне зниження виробництва молока в цілому по Україні за останні 4 роки в середньому становило 4% і варіювалося від 1% до 8%, що відбувалося в основному за рахунок сектора особистих селянських господарств. При цьому відносно стабільний попит із боку молокопереробних компаній створює потенціал до нарощування виробництва молока для сільгосппідприємств мінімум на 5% щорічно, - повідомляють в УКАБ.

«До того ж, якщо порівнювати з такими товарами як зернові, м`ясо, рослинні олії, в найближчі 10 років найбільше зростання попиту (на 30%) у світі очікують саме на молоко», - коментує І.ІЛЛЄНКО, посилаючись на дані Організації з економічного співробітництва та розвитку (OECD) і Організації сільського господарства та продовольства ООН (FAO).

Але на відміну від світових тенденцій закупівельні ціни на молоко, приміром, вищого сорту, в Україні протягом останнього кварталу 2010 року знизилися з 4,20 грн. за кг до 3,70 грн. за кг. Корекція цін пов`язана з їх надмірним зростанням у серпні-вересні, коли закупівельні ціни на молоко в Україні перевищили європейський рівень, а готова молочна продукція стала втрачати конкурентоспроможність і попит, зазначають в УКАБ.