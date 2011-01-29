У національному музеї Єгипту мародери знищили кілька мумій фараонів

Мародери увірвалися до будівлі національного музею в Каїрі й зруйнували кілька стародавніх мумій фараонів. Як передає Газета.Ru, про це заявив керівник відділу старовин Захі ХАВАСС. За його словами, це сталося під час безладів у п`ятницю.

«Я був дуже засмучений, коли сьогодні вранці, прийшовши до музею, побачив, що хтось намагався увірватися до будівлі», - сказав він.

«Я знаю, що громадяни спільно з поліцією спробували не допустити розграбування фондів музею, проте, схоже, що мародерам все ж таки вдалося увірватися до будівлі. Дві мумії було знищено», - заявив З.ХАВАСС.

Мародери також розгромили касу музею.

Як повідомлялося, в Єгипті 25 січня почалися маніфестації з вимогами проведення економічних і політичних реформ, а також відставки 82-річного Президента Хосні МУБАРАКА, який править країною 30 років.

В результаті зіткнень протестувальників з поліцією у п`ятницю і в ніч на суботу в Єгипті загинули, щонайменше, 24 людини, більш як 1,1 тисяч дістали поранення.