Верховний суд РФ займеться ліквідацією Об'єднання українців Росії

Верховний суд (ВС) РФ у понеділок розгляне заяву міністерства юстиції з вимогою ліквідувати "Об`єднання українців Росії", повідомили Російському агентству правової і судової інформації (РАПСІ) в прес-службі суду.

Минулого тижня ВС РФ підтвердив законність ліквідації схожої організації - Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКАУР), виявивши в її діяльності порушення закону "Про громадські організації", нагадує РІА "Новости".

За версією Мінюсту, організація припускалася "неодноразових і грубих порушень чинного законодавства РФ". А в підсумки перевірки роботи автономії записали, що її члени порушували не тільки закони і Конституцію Росії, а й власний статут.

Керівник ФНАУКР Валерій Семененко повідомив РАПСІ про намір подати скаргу.