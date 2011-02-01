Єгипетська армія виступила із заявою

Командування єгипетської армії виступило із заявою, в якій вимоги учасників акцій протесту названі законними. Військові пообіцяли не застосовувати силу проти демонстрантів, повідомляє Бі-бі-сі.

Масові акції протесту з вимогою відставки президента країни Хосні Мубарака тривають в Єгипті сьомий день.

У спробі заспокоїти демонстрантів голова держави оголосив новий склад кабінету міністрів, відправивши у відставку, зокрема, одіозного керівника міністерства внутрішніх справ Єгипту Хабіба Адлі.

Мубарак зажадав від уряду просування до конституційної і законодавчої реформи шляхом діалогу з різними політичними партіями. Він також доручив почати нову економічну політику, яка зможе покласти край стражданням людей і знизити рівень безробіття шляхом створення нових робочих місць.

Проте, на думку більшості експертів, акції протесту не вщухнуть доки демонстранти не доможуться відставки самого Мубарака, який перебуває при владі вже 30 років.

На вівторок намічена наймасштабніша акція протесту під гаслом "протест мільйонів". Увечері напередодні наміченого на вівторок "протесту мільйонів" до єгиптян звернувся віце-президент країни Умар Сулейман, пообіцявши проведення кардинальних реформ.

Тим часом на тлі політичної кризи в Єгипті ціни на нафту на міжнародних біржах вперше з 2008 року перевищили позначку в 100 доларів за баррель.