Польський міністр: владі Білорусі доведеться рятуватися втечею

"Владі Білорусі рано чи пізно доведеться спасться втечею від власних громадян", - заявив у Варшаві на конференції "Солідарність з Білоруссю" міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Керівник МЗС Польщі від імені всього ЄС висловив солідарність з демократичними силами Білорусі і закликав присутніх на конференції представників країн-членів ЄС, США і інших держав створити фонд допомоги білоруському громадянському суспільству.

"Пане президенте Лукашенко, ви програєте. Навіть у країнах, які заявили, що останні вибори це внутрішня справа Білорусії, ніхто не вірить в оголошені цифри – 80% підтримки", - наводить його слова Радіо Свобода.

Єврокомісар з питань розширення і Європейської політики добросусідства Штефан Фюле у свою чергу заявив про значне збільшення допомоги ЄС на підтримку незалежних ЗМІ, стипендіальних програм і громадських ініціатив. "Щоб допомогти білоруському громадянському суспільству в ці важкі часи, ми збільшуємо нашу фінансову підтримку з 4-х до 15 мільйонів 600 тисяч євро".

Виступаючи від імені білоруських демократичних сил політик Олександр Мілінкевич закликав міжнародне співтовариство дотримуватися єдиної і твердої позиції в контактах з офіційним Мінськом.