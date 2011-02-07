Сомалійські ісламісти запустили новинний телеканал

Ісламське угруповання "Аль-Шабааб", яке контролює велику частину Сомалі, запустила новинний ефірний телеканал "Аль-Катаїб", який транслюватиме пропаганду, повідомляє Бі-бі-сі.

У заяві угруповання зазначається, що в першій програмі був показаний відеозапис зізнання людини, яку вони називають "іноземним шпигуном, захопленим у Сомалі".

31 січня в столиці Могадішо "Аль-Шабааб" стратила людину, звинувачену в шпигунстві на США. Як стверджує представник угруповання, 44-річний Ахмед Алі Хассан зізнався, що останні 16 місяців співробітничав з ЦРУ.

Людину, про яку йдеться в нинішньому повідомленні, судячи з заяви угруповання, звуть Ахмад Кісі.

Раніше угрупування забороняло теле- і радіотрансляцію будь-яких каналів на підконтрольній території, називаючи їх "антиісламськими".