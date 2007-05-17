Службовий роман у Світовому банку: Пол Вулфовіц сам не піде

Президент Світового банку Пол ВУЛФОВІЦ не має наміру подавати у відставку і в разі потреби готовий довести справу до голосування в Раді директорів цієї організації, заявив у середу у Вашингтоні його адвокат Роберт БЕННЕТ.

"ВУЛФОВІЦ не піде у відставку в умовах, коли над ним нависла хмара, і вважатиме за краще винести це питання на повноцінне голосування", - сказав юрист, передає ІТАР-ТАСС.

П.ВУЛФОВІЦУ загрожує відставка через звинувачення у фаворитизмі. Спеціальна комісії з етики дійшла висновку, що П.ВУЛФОВІЦ порушив умови контракту, просуваючи по службі і підвищуючи зарплату своїй приятельці.

Комісія висловила сумнів у тому, що після цього скандалу П.ВУЛФОВІЦ може залишатися на посту керівника Світового банку.

Рада директорів СБ вирішила продовжити сьогодні обговорення цього питання.