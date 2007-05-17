Російська церква об`єдналася: підписано акт про канонічне спілкування (фоторепортаж)

У московському храмі Христа Спасителя сьогодні вранці відбулося підписання Акту про канонічне спілкування, в результаті якого відбулося возз`єднання Російської православної церкви у вітчизні і за кордоном. Як відзначають в Московському Патріархаті, цей документ направлений перш за все на єдність в духовному плані.

Акт припускає, що РПЦЗ стане невід`ємною самокерованою частиною помісної Російської православної церкви. "Це означає, що вона матиме власний Архієрейський Синод і скликатиме свої Архієрейські Собори, призначатиме на приходи священиків, матиме незалежність в адміністративно-господарському плані, але в духовному відношенні буде єдина з Московським Патріархатом", - підкреслив представник РПЦ.

Свої підписи під історичним документом поставили Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II і першоієрарх Зарубіжної церкви митрополит Лавр.

На урочистій церемонії присутній президент РФ Володимир Путін, декілька тисяч православних віруючих, зокрема ті, що приїхали на торжества з далекого зарубіжжя, і близько 500 журналістів.

У храмі ропочалися торжества з нагоди підписання Акту про канонічне спілкування. Потім відбудеться перша спільна літургія, яку очолить Патріарх Алексій II і першоієрарх Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ) митрополит Лавр.

Спеціально на цю подію в російську столицю прилетіли 600 російських емігрантів з Європи, Америки і Австралії.

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