Затулін подасть позов проти України до Європейського Суду

Депутат Держдуми Костянтин Затулін, якого українська влада оголосила персоною нон-грата, подаватиме позов проти України до Європейського Суду з прав людини. Про це сам депутат повідомив РІА новості.

"Я буду вимушений звернутися до Європейського Суду з прав людини в Страсбург. За попереднім порядку моїм адвокатам відправлена до Страсбурга повідомча форма", - заявив Затулін журналістам після закінчення засідання Вищого адміністративного суду України, який в середу відхилив касаційну скаргу російського депутата про зняття заборони на в`їзд до України.

Рішення Вищого адміністративного суду України Затулін назвав політичним.