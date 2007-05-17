Прем`єр-міністром Франції став Франсуа Фійон
12:22, 17 травня 2007Світ
890
Указ підписав Саркозі
|Франсуа Фійон. Фото АР/Yahoo!
Указ про призначення 53-річного сенатора, екс-міністра освіти Ф.ФІЙОНА на посаду голови уряду підписав Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, який сам лише напередодні офіційно вступив на пост глави держави.
Ф.ФІЙОН, який у ході передвиборної кампанії був політичним радником Н.САРКОЗІ, змінить 53-річного Домініка де ВІЛЬПЕНА, який у вівторок подав у відставку з посади прем`єра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter