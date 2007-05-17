Прем`єр-міністром Франції став Франсуа Фійон

Прем`єр-міністром Франції призначено Франсуа ФІЙОНА, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на прес-службу Єлісейського палацу.

Указ про призначення 53-річного сенатора, екс-міністра освіти Ф.ФІЙОНА на посаду голови уряду підписав Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, який сам лише напередодні офіційно вступив на пост глави держави.

Ф.ФІЙОН, який у ході передвиборної кампанії був політичним радником Н.САРКОЗІ, змінить 53-річного Домініка де ВІЛЬПЕНА, який у вівторок подав у відставку з посади прем`єра.