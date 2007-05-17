Під Москвою викинули в канаву пам`ятник льотчику Василю Пойденку (фото)

У підмосковній Апрєлєвкє у зв`язку з розширенням Київського шосе днями знесли пам`ятник льотчикові лейтенанту Василю Федоровичу Пойденку, українцю, який захищав Москву, повідомляє newsru.

Пам`ятник був стилізованими зламаними крилами заввишки 5-6 метрів. По злій іронії долі ця ділянка Київського шосе, що проходить через Апрєлєвку, називається "Вулицею Пойденко", так що пам`ятник героєві буде похований під асфальтом вулиці його імені.

Голова адміністрації міста Володимир Кутуков в ефірі "Еха Москви" заявив, що "під пам`ятник відведено нове місце, і після реконструкції коли дві смуги шосе будуть готові, там буде пішохідний перехід через цю дорогу, і поряд з цим пішохідним переходом буде відновлений пам`ятник". Проте головний редактор сайту "Форум.мск.ру" Анатолій Баранов, який побував в Апрєлєвкє, заявив, що стилізовані, зламані крила літака, з яких складався пам`ятник, "валяються у придорожній канаві, і ніякій реконструкції не підлягають".

У один з осінніх днів 1941 року на Можайсько-Гжатському напрямку група літаків під командуванням Е.М. Горбатюка вступила в бій з численними силами гітлерівців, пише newsru. Один із радянських льотчиків збив 4 ворожих літака, вступив в бій ще з 4 іншими, а через 2-3 хвилини два літаки, обійняті полум`ям, - радянський і німецький - звалилися на землю. Німецький літак вибухнув, а радянський впав в лісах і знайдений не був.

Влітку 1967 року в районі станції Апрєлєвка на торф`яних розробках механік екскаватора витяг затонулий в болоті літак. Встановити прізвище загиблого льотчика не вдалося, але на грудях у нього був орден Червоного Прапора.

За номером ордена і був встановлений його власник. Після запиту в Головне управління кадрів Радянської Армії звідти надійшла відповідь: орденом Червоного Прапора № 6316 за доблесне виконання бойового завдання 28 серпня 1941 року був нагороджений льотчик лейтенант Василь Федорович Пойденко, родом з міста Запоріжжя, робочий заводу електроприладів.

Останки льотчика-українця були доставлені на батьківщину - в Запоріжжя, де героєві був встановлений пам`ятник.