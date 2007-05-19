Путін: єдність церкви - стимул до консолідації всього ”російського світу”

Відновлення церковної єдності має не тільки внутрішньоцерковне значення, але є важливим духовним стимулом до консолідації всього "російського світу", заявив Володимир Путін у суботу на урочистому прийомі в Кремлі з нагоди відновлення єдності Російської церкви.

Він назвав справді унікальною подією підписання Акту про канонічне спілкування, що означає відновлення єдності Російської православної церкви.

"Саме ця єдність у всі часи дозволяла церкві брати найдіяльнішу участь в будівництві і зміцненні тисячолітньої російської державності, служило опорою і джерелом її етичних засад і духовних традицій", - сказав Путін.

"Відновлення церковної цілісності, яке сьогодні відбувається на наших очах, має не тільки внутрішньоцерковне значення. Воно є важливим духовним стимулом до консолідації всього православного, всього російського світу. Світу, який був трагічно розколотий в результаті трагічних подій і громадянської війни", - відзначив російський президент.

Довідка. 17 травня в Москві відбулося підписання Акту про канонічне спілкування. Свої підписи під документом поставили Патріарх Московський і всієї Русі АЛЕКСІЙ II і першоієрарх Зарубіжної церкви митрополит ЛАВР.

РІА "Новости"