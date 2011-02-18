Тисячі людей вимагають відставки Муаммара Каддафі

02:08, 18 лютого 2011
Світ
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Сталися зіткнення

Слідом за закликом антиурядових сил провести в Лівії "День гніву" на вулиці другого за величиною міста країни Бенгазі вийшли тисячі людей вимагати відставки Муаммара Каддафі, який очолює країну з 1969 року, повідомляє Бі-бі-сі.

За поки непідтвердженим даним, в Бенгазі в зіткненнях між протестуючими і правоохоронцями загинули близько десяти осіб.

 

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