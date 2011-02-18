Австралієць став жертвою нападу одразу двох акул

Поблизу берегів Австралії зафіксовано черговий напад акул на людину зі смертельним результатом. Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, інцидент стався за 300 кілометрів на захід від міста Аделаїда неподалік від пляжу Коффін-бей.

Жертвою одразу двох акул став 27-річний місцевий житель - нирець за черепашками. Свідком нападу був його партнер, який чекав товариша у човні. За словами очевидців, після прибуття на берег його передали медикам у шоковому стані. На даний час поліція і добровольці проводять пошук тіла жертви нападу.

Раніше найпопулярніші пляжі австралійського міста Сідней були оголошені зоною підвищеної небезпеки у зв'язку з появою акул у прибережній смузі. Наближення акул було помічене з вертольотів рятувальників, які щодня патрулюють прибережну зону.