Офіційний Мінськ визнав, що відносини з ЄС - на "достатньо складному" етапі

Офіційний Мінськ визнає, що відносини Білорусі та Європейського Союзу перебувають на "достатньо складному" етапі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі з посиланням на прес-секретаря Андрія САВІНИХ.

"Відносини Республіки Білорусь з Європейським союзом на цьому етапі можна охарактеризувати як достатньо складні. Багато в чому це визначається односторонніми діями Європейського союзу і ухваленими рішеннями за підсумками виборчої кампанії та тих подій в Мінську, що відбулися після закриття виборчих дільниць", - сказав А.САВІНИХ.

За його словами, білоруська сторона розцінює рішення європейських структур як "необгрунтовані і неправомірні". "Вони перекреслюють серйозні досягнення, яких вдалося добитися в наших відносинах. Вони також змушують білоруську сторону піти на заходи у відповідь. На жаль, це не наш вибір", - наголосив прес-секретар МЗС Білорусі.

А.САВІНИХ також сказаав, що вирішення всіх проблем треба шукати у відкритому і конструктивному діалозі між всіма партнерами. "Ми впевнені, що сторони зберігають можливість повернутися до нормальної системи взаємин і розвитку співпраці", - впевнений прес-секретар МЗС Білорусі.