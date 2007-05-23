Вибух в Анкарі: шестеро осіб загинули і 100 дістали поранення

Шість осіб загинули і 100 дістали поранення в результаті вибуху біля входу в торговий центр в Анкарі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на апарат губернатора турецької столиці.

У прес-релізі, поширеному в ЗМІ, вказується, що серед загиблих немає іноземців. Раніше повідомлялося, що один із загиблих є громадянином Пакистану.

Вибух стався учора увечері біля входу в п`ятиповерховий магазин в районі Улус у старій частині Анкари, де у вечірню пору досить багатолюдно. В результаті вибуху частково зруйнований один з поверхів магазину.

За повідомленнями турецьких ЗМІ з посиланням на представників головного управління безпеки, вибух здійснив терорист-смертник. Офіційно ця інформація поки не підтверджена. За підозрою в причетності до вибуху затримано вісім чоловік.